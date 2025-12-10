Ejército decomisa arsenal y dron tras agresión armada en Tepuche, Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con armas largas, cargadores, cartuchos y un dron tras una agresión ocurrida en la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los hechos se registraron durante reconocimientos terrestres en el poblado de Tepuchito, donde personal militar fue agredido por civiles armados que huyeron en un vehículo. Ante ello, se desplegó un operativo de búsqueda que llevó a la localización de una de las unidades presuntamente utilizadas, la cual fue encontrada volcada en la zona.

En el sitio se aseguraron cuatro armas largas, una ametralladora Minimi, 16 cargadores y cartuchos de diversos calibres, además de un dron y un vehículo con reporte de robo.

El automóvil, el armamento y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que inició las investigaciones correspondientes.