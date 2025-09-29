$!Ejército decomisa arsenal y más de 170 kilos de droga en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Al realizar labores de vigilancia en la zona serrana del municipio de Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, cartuchos y una importante cantidad de droga lista para su venta.
El aseguramiento se llevó a cabo en la comunidad de Soyatita. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), el personal castrense realizaba trabajos de reconocimiento terrestre en la zona rural cuando ubicaron objetos que fueron dejados en el lugar.
En el sitio, las fuerzas armadas incautaron dos fusiles y una pistola, además de 16 cargadores que contenían un total de 580 cartuchos útiles.
Junto al arsenal, también se decomisaron 170 kilogramos de marihuana con un valor estimado superior a los 570 mil pesos en el mercado. El material fue complementado con el aseguramiento de un chaleco táctico y una placa balística.
Durante la intervención no se reportaron detenciones. Todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para dar inicio a las investigaciones correspondientes.