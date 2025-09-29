$!Ejército decomisa arsenal y más de 170 kilos de droga en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Al realizar labores de vigilancia en la zona serrana del municipio de Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, cartuchos y una importante cantidad de droga lista para su venta.

El aseguramiento se llevó a cabo en la comunidad de Soyatita. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), el personal castrense realizaba trabajos de reconocimiento terrestre en la zona rural cuando ubicaron objetos que fueron dejados en el lugar.