$!Ejército decomisa fentanilo y equipo táctico en El Platanar, Mocorito

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron droga sintética, armamento y equipo táctico en la comunidad de El Platanar, durante recorridos preventivos realizados en puntos considerados estratégicos por autoridades federales.

De acuerdo con información oficial, en el operativo fueron decomisados ocho kilogramos de fentanilo, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en 58.8 millones de pesos. Además, los militares aseguraron seis cargadores, 170 cartuchos útiles, un chaleco táctico y dos placas balísticas.