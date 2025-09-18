$!Ejército decomisa fentanilo y equipo táctico en El Platanar, Mocorito

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron droga sintética, armamento y equipo táctico en la comunidad de El Platanar, durante recorridos preventivos realizados en puntos considerados estratégicos por autoridades federales.
De acuerdo con información oficial, en el operativo fueron decomisados ocho kilogramos de fentanilo, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en 58.8 millones de pesos. Además, los militares aseguraron seis cargadores, 170 cartuchos útiles, un chaleco táctico y dos placas balísticas.
Todo lo asegurado fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que iniciarán las investigaciones pertinentes para dar seguimiento al caso.
Este nuevo decomiso se suma al realizado el pasado miércoles 17 de septiembre en el mismo poblado, cuando el Gabinete de Seguridad informó del hallazgo de 28 kilogramos de clorhidrato de fentanilo dentro de un vehículo aparentemente abandonado, localizado durante patrullajes en caminos rurales de El Platanar.