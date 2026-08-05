Ejército decomisa máquinas tragamonedas tras operativo en la colonia Casa Redonda de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron más de una docena de máquinas tragamonedas durante un operativo terrestre realizado este martes en la colonia Casa Redonda, en el puerto de Mazatlán.

El despliegue inició alrededor de las 11:30 horas y se extendió por diversas calles y callejones de ese sector.

Durante los recorridos, el personal militar localizó las máquinas al interior de un inmueble ubicado en la esquina de las calles Isla Isabel y Altata.

Una vez concluidas las diligencias correspondientes, las máquinas fueron aseguradas y trasladadas en una camioneta oficial del Ejército.

Al concluir el operativo, el personal castrense no proporcionó información sobre el número exacto de equipos decomisados ni confirmó si hubo personas detenidas como resultado de la intervención.