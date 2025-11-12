$!Ejército desactiva 86 explosivos improvisados en Concordia y detiene a un civil en Elota

CULIACÁN. _ Fuerzas federales realizaron dos operativos distintos en el sur de Sinaloa que resultaron en el aseguramiento de armamento, equipo táctico y la neutralización de artefactos explosivos. Las acciones se ejecutaron en los municipios de Concordia y Elota.

La acción más relevante se registró en el municipio de Concordia. Elementos del Ejército Mexicano localizaron y posteriormente destruyeron 86 artefactos explosivos de fabricación casera en la comunidad de Copala. El material fue detectado durante patrullajes terrestres en la zona, de acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE).

La destrucción de los explosivos fue realizada por personal especializado de la Célula Contra Artefactos Explosivos, cumpliendo con los protocolos de seguridad.