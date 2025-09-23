$!Ejército desmantela 13 centros de químicos en la sierra de Sinaloa

CULIACÁN. _ En una serie de operativos en la sierra de Culiacán y Cosalá, elementos del Ejército Mexicano desmantelaron 13 campamentos y centros de almacenamiento de precursores químicos, presuntamente vinculados a la producción de metanfetamina.

Las acciones se realizaron en comunidades como La Cañada, Los Arrayanes, San Román y El Tecomate, Copaco, Palmar de los Ceballos, San José de las Bocas, Ibonia, Comoa y Paredón Colorado, zonas rurales pertenecientes a Culiacán y Cosalá. Según el informe oficial, se incautaron aproximadamente 17 mil 480 litros de sustancias químicas, además de maquinaria especializada para la elaboración de drogas sintéticas, incluyendo reactores, condensadores y mezcladoras.