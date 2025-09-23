Seguridad
Laboratorios clandestinos

Ejército desmantela 13 centros de químicos en la sierra de Sinaloa

En operativos en zonas serranas de Culiacán y Cosalá, el Ejército inhabilitó 13 centros de almacenamiento de sustancias químicas. La afectación económica al crimen organizado se estima en 354 millones de pesos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
23/09/2025 12:20
23/09/2025 12:20

CULIACÁN. _ En una serie de operativos en la sierra de Culiacán y Cosalá, elementos del Ejército Mexicano desmantelaron 13 campamentos y centros de almacenamiento de precursores químicos, presuntamente vinculados a la producción de metanfetamina.

Las acciones se realizaron en comunidades como La Cañada, Los Arrayanes, San Román y El Tecomate, Copaco, Palmar de los Ceballos, San José de las Bocas, Ibonia, Comoa y Paredón Colorado, zonas rurales pertenecientes a Culiacán y Cosalá. Según el informe oficial, se incautaron aproximadamente 17 mil 480 litros de sustancias químicas, además de maquinaria especializada para la elaboración de drogas sintéticas, incluyendo reactores, condensadores y mezcladoras.

La afectación económica para el crimen organizado por estas acciones se estimó en 354 millones de pesos.

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones y peritajes.

