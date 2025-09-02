Seguridad
Laboratorios clandestinos

Ejército desmantela 15 centros de metanfetamina en Culiacán y Cosalá

El decomiso representa una afectación económica estimada en 151 millones de pesos para el crimen organizado
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
02/09/2025 10:28
02/09/2025 10:28

CULIACÁN. _ Como parte de las acciones contra la producción y tráfico de drogas, elementos del Ejército Mexicano desmantelaron 15 áreas de concentración de material utilizado para la elaboración de metanfetaminas, ubicadas en zonas rurales de los municipios de Culiacán y Cosalá.

De acuerdo con información oficial, los operativos se llevaron a cabo en los poblados de El Huejote, San Cayetano, Junta de Bagrecitos, Tachinolpa, Agua Caliente de los Monzón, Los Arrayanes, Lo de Bartolo y El Vizcaíno.

En esos puntos fueron asegurados aproximadamente cuatro mil 495 litros y dos mil 850 kilogramos de precursores químicos, además de seis condensadores industriales empleados en la producción de drogas sintéticas.

Las autoridades estiman que el golpe económico para las organizaciones criminales asciende a más de 151 millones de pesos.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes.

