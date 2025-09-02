$!Ejército desmantela 15 centros de metanfetamina en Culiacán y Cosalá

CULIACÁN. _ Como parte de las acciones contra la producción y tráfico de drogas, elementos del Ejército Mexicano desmantelaron 15 áreas de concentración de material utilizado para la elaboración de metanfetaminas, ubicadas en zonas rurales de los municipios de Culiacán y Cosalá.

De acuerdo con información oficial, los operativos se llevaron a cabo en los poblados de El Huejote, San Cayetano, Junta de Bagrecitos, Tachinolpa, Agua Caliente de los Monzón, Los Arrayanes, Lo de Bartolo y El Vizcaíno.