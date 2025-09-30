$!Ejército desmantela centros de precursores químicos para metanfetamina en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas utilizadas presuntamente para la concentración y almacenamiento de sustancias químicas destinadas a la fabricación de drogas sintéticas, en el municipio de Culiacán.

Durante los operativos, los efectivos castrenses aseguraron tres mil 650 litros y 25 kilogramos de diversos precursores químicos y materiales empleados en la elaboración de metanfetamina.