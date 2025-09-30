$!Ejército desmantela centros de precursores químicos para metanfetamina en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas utilizadas presuntamente para la concentración y almacenamiento de sustancias químicas destinadas a la fabricación de drogas sintéticas, en el municipio de Culiacán.
Durante los operativos, los efectivos castrenses aseguraron tres mil 650 litros y 25 kilogramos de diversos precursores químicos y materiales empleados en la elaboración de metanfetamina.
De acuerdo con el informe oficial, esta acción representa una afectación económica estimada en 74 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada en la región.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su resguardo y posterior destrucción, en apego a los protocolos establecidos por la Fiscalía General de la República (FGR).