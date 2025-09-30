Seguridad
Ejército desmantela centros de precursores químicos para metanfetamina en Culiacán

Militares localizaron tres puntos de almacenamiento de sustancias químicas para drogas sintéticas con pérdidas estimadas en 74 millones de pesos para el crimen organizado
Noroeste Redacción
30/09/2025 15:35
CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas utilizadas presuntamente para la concentración y almacenamiento de sustancias químicas destinadas a la fabricación de drogas sintéticas, en el municipio de Culiacán.

Durante los operativos, los efectivos castrenses aseguraron tres mil 650 litros y 25 kilogramos de diversos precursores químicos y materiales empleados en la elaboración de metanfetamina.

De acuerdo con el informe oficial, esta acción representa una afectación económica estimada en 74 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada en la región.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su resguardo y posterior destrucción, en apego a los protocolos establecidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

