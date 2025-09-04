$!Ejército desmantela cinco laboratorios de metanfetamina en Culiacán y Cosalá

CULIACÁN. _ Como parte de los operativos contra la producción y tráfico de drogas, elementos del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron cinco áreas utilizadas para la elaboración de metanfetamina en los municipios de Culiacán y Cosalá.

Los hallazgos se registraron en los poblados de San Antonio, La Tasajera, Santa Anita y Palo Dulce, donde personal militar aseguró un total de mil 425 litros de sustancias químicas, así como dos condensadores y tres quemadores utilizados en el proceso de fabricación de drogas sintéticas.