$!Ejército desmantela cinco laboratorios de metanfetamina en Culiacán y Cosalá

CULIACÁN. _ Como parte de los operativos contra la producción y tráfico de drogas, elementos del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron cinco áreas utilizadas para la elaboración de metanfetamina en los municipios de Culiacán y Cosalá.
Los hallazgos se registraron en los poblados de San Antonio, La Tasajera, Santa Anita y Palo Dulce, donde personal militar aseguró un total de mil 425 litros de sustancias químicas, así como dos condensadores y tres quemadores utilizados en el proceso de fabricación de drogas sintéticas.
De acuerdo con estimaciones de las autoridades federales, la afectación económica para la delincuencia organizada asciende a 29 millones de pesos.
Los sitios fueron inhabilitados de manera controlada para evitar riesgos a la población y prevenir su reutilización.