$!Ejército desmantela laboratorio clandestino y nueve centros de insumos en Sinaloa; aseguran toneladas de químicos

CULIACÁN. _ El Ejército Mexicano inhabilitó un laboratorio clandestino y nueve puntos de concentración de insumos químicos en los municipios de Mocorito, Culiacán y Cosalá.

El despliegue militar se concentró en las inmediaciones de los poblados La Bebelama, Potrero de los Ibarra de Arriba, La Taunita, Molo Viejo, Pluma de la Gallina, Los Naranjos, El Zapote, El Cajón de Minas y Tecomate.