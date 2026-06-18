$!Ejército desmantela laboratorio clandestino y nueve centros de insumos en Sinaloa; aseguran toneladas de químicos

CULIACÁN. _ El Ejército Mexicano inhabilitó un laboratorio clandestino y nueve puntos de concentración de insumos químicos en los municipios de Mocorito, Culiacán y Cosalá.
El despliegue militar se concentró en las inmediaciones de los poblados La Bebelama, Potrero de los Ibarra de Arriba, La Taunita, Molo Viejo, Pluma de la Gallina, Los Naranjos, El Zapote, El Cajón de Minas y Tecomate.
Durante las incursiones, los elementos federales aseguraron un total de 29 mil 485 litros y 3 mil 535 kilogramos de diversas sustancias químicas. Asimismo, se incautaron nueve reactores de síntesis orgánica, 18 condensadores, una centrifugadora y una mezcladora, herramientas utilizadas para la producción masiva de drogas sintéticas.
De acuerdo con estimaciones basadas en el valor de los precursores y el equipo decomisado, la afectación financiera para las organizaciones delictivas que operan en la región asciende a 3 mil 859 millones de pesos.
Todo el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades federales para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.