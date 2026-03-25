$!Ejército desmantela presunto campamento criminal cerca de Presa El Salto, Elota

ELOTA. _ En dos acciones diferentes, elementos de las Fuerzas Armadas aseguraron armas, municiones, artefactos explosivos y droga en este municipio.
En el comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México no se otorgaron detalles de los puntos o circunstancias de los aseguramientos.
No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), reveló que uno de los resultados fue un presunto campamento criminal desmantelado en las inmediaciones de la Presa Aurelio Benassini Vizcaíno “El Salto”, en Elota.
Ahí, efectivos del Ejército Mexicano localizaron y pusieron bajo resguardo un fusil Barret, dos armas largas, 11 cargadores y mil 580 cartuchos, además de dos cuatrimotos.
En una segunda acción realizada en las inmediaciones del poblado Baila, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron ocho kilogramos de marihuana, dosis de cocaína, un arma larga y 92 cartuchos.
En este mismo punto, el personal naval localizó un chaleco balístico, 48 artefactos explosivos improvisados y seis envolturas con material explosivo.
Todo el material bélico y las sustancias aseguradas por el Ejército y la Semar fueron puestos a disposición de las autoridades federales correspondientes para integrar las investigaciones de ley.