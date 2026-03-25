$!Ejército desmantela presunto campamento criminal cerca de Presa El Salto, Elota

ELOTA. _ En dos acciones diferentes, elementos de las Fuerzas Armadas aseguraron armas, municiones, artefactos explosivos y droga en este municipio.

En el comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México no se otorgaron detalles de los puntos o circunstancias de los aseguramientos.

No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), reveló que uno de los resultados fue un presunto campamento criminal desmantelado en las inmediaciones de la Presa Aurelio Benassini Vizcaíno “El Salto”, en Elota.