$!Ejército desmantela tres áreas para producir metanfetamina en Cosalá; decomisan químicos y equipo

COSALÁ. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas utilizadas presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas en distintos poblados del municipio de Cosalá, donde aseguraron sustancias químicas y equipo especializado para la fabricación de metanfetamina.
De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, durante los recorridos fueron asegurados mil 750 litros de sustancias químicas, además de cuatro reactores de síntesis orgánica y cuatro condensadores, utilizados en el proceso de producción de esa droga.
Las autoridades federales estimaron que este aseguramiento representa una afectación económica de 33 millones de pesos para la delincuencia organizada.
El operativo forma parte de las acciones permanentes emprendidas por las fuerzas federales para combatir la producción de drogas sintéticas en Sinaloa. Sin embargo, las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad no dieron a conocer la ubicación exacta de los poblados donde fueron localizadas las áreas clandestinas, ni informaron si hubo personas detenidas durante el despliegue militar.