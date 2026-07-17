$!Ejército desmantela tres áreas para producir metanfetamina en Cosalá; decomisan químicos y equipo

COSALÁ. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas utilizadas presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas en distintos poblados del municipio de Cosalá, donde aseguraron sustancias químicas y equipo especializado para la fabricación de metanfetamina.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, durante los recorridos fueron asegurados mil 750 litros de sustancias químicas, además de cuatro reactores de síntesis orgánica y cuatro condensadores, utilizados en el proceso de producción de esa droga.