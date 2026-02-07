$!Ejército despliega 300 militares más en Rosario ante ola de inseguridad

EL ROSARIO._ La Alcaldesa Claudia Valdez informó que un total de 300 agentes castrenses se desplegaron en el municipio tras el incremento en el arribo de elementos del Ejército Mexicano. La presencia militar se intensificó desde el pasado domingo 1 de febrero. Las acciones se realizan tanto por tierra como por cielo. El reforzamiento de la seguridad responde al aumento de la inseguridad en los municipios vecinos de Concordia y Escuinapa, lo que motivó la llegada de más efectivos para patrullar y vigilar Rosario.

“Son 300 los elementos que se enviaron, es una medida que se trae a nivel federal por la integración de mil 800 elementos que se dieron y que se mandaron a los municipios de la zona sur y el estado yo creo”, expuso. Desde que se registró esta presencia, la sede del Club de Leones local se ha convertido en base militar. Las acciones, manifestó, son realizadas por el Gobierno del Estado en coordinación con la Federación.