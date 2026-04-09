$!Ejército despliega fuerte operativo en sede de la FGR en Los Mochis

LOS MOCHIS, Ahome._ Durante la tarde de este jueves 9 de abril, la cotidianidad en el sector de la colonia Bienestar se vio interrumpida por un intenso dispositivo de seguridad implementado por elementos del Ejército Mexicano, quienes prácticamente sitiaron la sede local de la Fiscalía General de la República. El cordón militar se desplegó a lo largo de la calle Rosendo G. Castro, atrayendo de inmediato las miradas de los automovilistas y peatones que transitaban por la zona.

A las afueras de las instalaciones del recinto federal se podían observar diversas unidades oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, destacando la presencia de vehículos tácticos blindados tipo Sandcat. A la par, efectivos fuertemente armados establecieron un perímetro de vigilancia estratégica, custodiando celosamente todos los accesos al edificio.