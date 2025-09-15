$!Ejército destruye centros de precursores químicos en Culiacán y Cosalá

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y destruyeron cuatro centros de almacenamiento de precursores químicos utilizados en la elaboración de drogas sintéticas, durante operativos realizados en los municipios de Culiacán y Cosalá.

La acción fue parte de la Operación “Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, desplegada en zonas serranas de los poblados Ibonia, La Mora y Las Tranquitas (Culiacán), así como en El Tecomate (Cosalá), donde personal militar realizaba patrullajes de reconocimiento y vigilancia.