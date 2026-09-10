Ejército destruye explosivos en Palmillas, Escuinapa; SSPE descarta violencia

CULIACÁN. _ Durante este jueves, personal de la célula especializada del Ejército Mexicano destruyó artefactos explosivos improvisados que han sido decomisados, en la comunidad Palmillas, Escuinapa, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La dependencia estatal emitió un comunicado ante reportes de disparos de arma de fuego y estruendos escuchados en la región, y descartó que se trate de situaciones de inseguridad.

“Se trata de personal de una Célula Especializada del Ejército Mexicano, que se encuentra en el lugar realizando labores para inhabilitar artefactos explosivos improvisados de manera controlada”, difundió la SSPE.