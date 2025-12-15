$!Ejército destruye plantío de marihuana en El Ranchito, Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano descubrieron y destruyeron un predio cultivado con marihuana en la zona rural del municipio de Culiacán.

El hallazgo, resultado de patrullajes terrestres y motorizados, se realizó en el poblado de El Ranchito, como parte de las acciones permanentes para la localización y desmantelamiento de laboratorios clandestinos de procesamiento de drogas.

Personal castrense, que participaba en la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción, ubicó la plantación ilícita con una superficie de 120 metros cuadrados. Se detalló que las plantas de cannabis sativa tenían una altura promedio de 80 centímetros.