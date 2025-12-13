Seguridad
Ejército destruye un plantío de mariguana en Los Mezcales, en Culiacán

El terreno intervenido contaba con una superficie de más de mil metros cuadrados, que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales
Noroeste/Redacción
13/12/2025 09:16
Un plantío de mariguana de más de mil metros cuadrados fue localizado y destruido por personal del Ejército Mexicano en Los Mezcales, en Culiacán.

La incautación ocurrió en el marco del plan “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, mediante reconocimiento terrestre a pie y motorizados.

Personal militar encontró un plantío de mil 100 metros cuadrados de superficie, con alrededor de 15 plantas de mariguana por cada metro cuadrado.

La hierba localizada fue puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente destruida.

