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Operativo

Ejército detiene a 10 civiles con drogas y equipo de cómputo en Infonavit Humaya, en Culiacán

El Gabinete de Seguridad difundió los resultados del operativo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/05/2026 12:17
06/05/2026 12:17

Personal del Ejército Mexicano detuvo a 10 civiles, a quienes además les aseguraron dosis de drogas, equipo de cómputo y una motocicleta, en el sector Infonavit Humaya, en Culiacán.

En imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se aprecian nueve equipos entre monitores y laptops, además de 14 celulares y cinco tablets.

Asimismo, fueron aseguradas dosis de drogas, que se muestran como envoltorios con sustancias verde y seca, y otras con polvo blanco.

También fue decomisada un arma corta, 20 cartuchos y una motocicleta.

Lo asegurado quedó a disposición de las autoridades ministeriales para que realice las investigaciones correspondientes.

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