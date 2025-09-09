$!Ejército detiene a 10 civiles y asegura armas y vehículos en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante un operativo de seguridad en el fraccionamiento Parque Urbivilla, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a diez hombres y aseguraron un importante arsenal, así como vehículos y municiones.
En la acción, realizada en coordinación con fuerzas federales y estatales, se decomisaron diez armas largas, cinco armas cortas, cartuchos y cargadores de diversos calibres, además de dos vehículos, uno con reporte de robo, y dos motocicletas.
Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones.
El operativo contó con la participación de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.