$!Ejército detiene a 10 civiles y asegura armas y vehículos en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante un operativo de seguridad en el fraccionamiento Parque Urbivilla, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a diez hombres y aseguraron un importante arsenal, así como vehículos y municiones.

En la acción, realizada en coordinación con fuerzas federales y estatales, se decomisaron diez armas largas, cinco armas cortas, cartuchos y cargadores de diversos calibres, además de dos vehículos, uno con reporte de robo, y dos motocicletas.