Personal de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano detuvieron en el municipio de Sinaloa a ocho presuntos miembros del Cártel de los Beltrán Leyva, luego de una agresión y enfrentamiento en el poblado El Platanito.
Los hechos fueron reportados en el transcurso de la tarde de este 22 de noviembre, y cerca de las 21:00 horas la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó el saldo.
De acuerdo con la dependencia federal, el operativo fue derivado de una agresión al personal militar que realizaba labores de reconocimiento terrestre, como seguimiento al operativo de captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, detenido el 20 de noviembre en Guasave.
Derivado de la detención de Fausto N (a) “Chapo Isidro”; personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, durante reconocimientos a inmediaciones del poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva, Sin., fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de un grupo delictivo.Al repeler la agresión, se logró la detención de 8 integrantes, entre ellos un menor de edad, de la organización delictiva “Beltrán Leyva”, facción “Chapo Isidro”, quienes participaron en los bloqueos del día 20 de noviembre tras la detención de Fausto N; y el aseguramiento de 1 ametralladora Cal. .50”, 1 fusil Barrett Cal. .50”, 1 ametralladora Minimi Cal. 5.56 mm, 6 armas largas, 4 armas cortas, droga, cargadores y municiones de diferentes calibres, diverso equipo táctico y 6 vehículos, de los cuales 2 cuentan con blindaje artesanal y una torreta para el emplazamiento de ametralladoras.Los detenidos y lo asegurado serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones correspondientes.#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional— @Defensamx (@Defensamx1)
November 23, 2026
Derivado de la detención de Fausto N (a) “Chapo Isidro”; personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, durante reconocimientos a inmediaciones del poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva, Sin., fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de un grupo delictivo.Al repeler la agresión, se logró la detención de 8 integrantes, entre ellos un menor de edad, de la organización delictiva “Beltrán Leyva”, facción “Chapo Isidro”, quienes participaron en los bloqueos del día 20 de noviembre tras la detención de Fausto N; y el aseguramiento de 1 ametralladora Cal. .50”, 1 fusil Barrett Cal. .50”, 1 ametralladora Minimi Cal. 5.56 mm, 6 armas largas, 4 armas cortas, droga, cargadores y municiones de diferentes calibres, diverso equipo táctico y 6 vehículos, de los cuales 2 cuentan con blindaje artesanal y una torreta para el emplazamiento de ametralladoras.Los detenidos y lo asegurado serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones correspondientes.#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional
“Al repeler la agresión, se logró la detención de 8 integrantes, entre ellos un menor de edad, de la organización delictiva “Beltrán Leyva”, facción “El Chapo Isidro”, quienes participaron en los bloqueos del día 20 de noviembre”, señala el comunicado de Defensa.
Al grupo armado le aseguraron una ametralladora calibre 50, un fusil Barrett calibre 50, una ametralladora Minimi calibre 5.56 mm, seis armas largas, cuatro armas cortas, droga, cargadores y municiones de diferentes calibres, y diverso equipo táctico.
Asimismo, incautaron en el operativo seis vehículos, de los cuales 2 cuentan con blindaje artesanal y una torreta para el emplazamiento de ametralladoras.
Los detenidos y lo asegurado serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán para continuar con las investigaciones correspondientes.