Personal de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano detuvieron en el municipio de Sinaloa a ocho presuntos miembros del Cártel de los Beltrán Leyva, luego de una agresión y enfrentamiento en el poblado El Platanito.

Los hechos fueron reportados en el transcurso de la tarde de este 22 de noviembre, y cerca de las 21:00 horas la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó el saldo.

De acuerdo con la dependencia federal, el operativo fue derivado de una agresión al personal militar que realizaba labores de reconocimiento terrestre, como seguimiento al operativo de captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, detenido el 20 de noviembre en Guasave.