Ejército detiene a 9 hombres armados en la sierra de Badiraguato

Personal militar detuvo a un grupo armado, conformado por nueve hombres, luego de patrullajes por la comunidad de La Palma, en la zona serrana de Badiraguato.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tropas del Ejército Mexicano detectaron primero a tres hombres disparando, sin precisar si fueron tiros al aire o hacia algún objetivo.

Los efectivos arrestaron al primer grupo de tres sujetos y, al extender un operativo por el área, ubicaron y detuvieron a seis más.

A estos hombres les decomisaron un arsenal conformado por 10 armas largas, 61 cargadores, aproximadamente mil 860 cartuchos, nueve chalecos tácticos, aproximadamente 18 placas balísticas y tres cascos Kevlar.

Los detenidos y los objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.