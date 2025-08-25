$!Ejército detiene a cinco civiles armados con rifles AK-47 en Culiacán

CULIACÁN. _ Cinco hombres armados fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano durante un operativo realizado en la capital sinaloense, donde también fue asegurado un arsenal compuesto por rifles de asalto, cargadores y cartuchos útiles.

De acuerdo con el reporte oficial, el despliegue militar se llevó a cabo tras detectar la presencia de personas armadas en el interior de un inmueble, donde presuntamente se ocultaba material ilícito.

En el lugar, el personal castrense aseguró cuatro rifles AK-47, 25 cargadores y 869 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, además de detener a los cinco presuntos responsables.