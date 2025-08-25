Seguridad
Ejército detiene a cinco civiles armados con rifles AK-47 en Culiacán

Los elementos castrenses aseguraron armas, cargadores y más de 800 cartuchos. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones
Noroeste/Redacción
25/08/2025 15:36
CULIACÁN. _ Cinco hombres armados fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano durante un operativo realizado en la capital sinaloense, donde también fue asegurado un arsenal compuesto por rifles de asalto, cargadores y cartuchos útiles.

De acuerdo con el reporte oficial, el despliegue militar se llevó a cabo tras detectar la presencia de personas armadas en el interior de un inmueble, donde presuntamente se ocultaba material ilícito.

En el lugar, el personal castrense aseguró cuatro rifles AK-47, 25 cargadores y 869 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, además de detener a los cinco presuntos responsables.

El inmueble también fue asegurado y, junto con los detenidos y el armamento, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

