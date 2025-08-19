Ejército detiene a cuatro personas y asegura armas en operativos en Cosalá y Culiacán

CULIACÁN. _ Como parte de los operativos coordinados entre autoridades de los tres niveles de gobierno, elementos del Ejército Mexicano realizaron acciones en los municipios de Cosalá y Culiacán, que derivaron en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de armas, municiones y vehículos.

En la colonia Paseo Ray, del municipio de Cosalá, personal castrense detuvo a tres individuos, a quienes les fueron aseguradas dos armas largas, cinco cargadores, 50 cartuchos, un chaleco balístico, 50 estrellas ponchallantas y un vehículo.

En una segunda acción, realizada en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, el Ejército detuvo a una persona y decomisó un arma larga, un arma corta, dos cargadores, 42 cartuchos útiles y un vehículo con reporte de robo.

Finalmente, en la colonia Los Ángeles, también en Culiacán, los militares aseguraron dos armas cortas, un cargador y 107 cartuchos.

Todo el material bélico y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para el seguimiento legal correspondiente.