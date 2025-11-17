Ejército detiene a cuatro personas y asegura arsenal durante patrullajes en Culiacán

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas por elementos del Ejército Mexicano en Culiacán. La acción, que se realizó durante patrullajes de vigilancia, culminó con el aseguramiento de un arsenal que incluía cuatro armas de fuego, dos largas y dos cortas, tres cargadores, 58 cartuchos y un vehículo.

Según el informe proporcionado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el personal militar realizaba recorridos de rutina en la capital sinaloense cuando se concretó la aprehensión de estas cuatro personas.

El comunicado oficial tampoco ofreció detalles esenciales sobre la ubicación exacta o las circunstancias específicas en las que se llevó a cabo la detención.

Los detenidos y el material bélico incautado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales y será la Fiscalía General de la República (FGR) quien lleve a cabo las investigaciones correspondientes.