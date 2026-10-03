$!Ejército detiene a dos motociclistas tras presuntamente balear casa en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos del Ejército interceptaron con un Humvee a dos motociclistas que huían tras disparar contra la fachada de una vivienda en la Colonia Segunda Ampliación de Urías. El operativo de la persecución se reportó a las 13:00 horas de este sábado tras el ataque contra una casa ubicada sobre la Calle Tráfico, esquina con la Calle de la Caballería.

Tras el hecho armado, elementos del Ejército detectaron a los motociclistas presuntamente responsables y se desató una persecución a lo largo de la Calle Tráfico, que culminó tras el impacto del vehículo militar tipo Humvee contra la motocicleta y una camioneta particular. Los presuntos agresores cayeron al pavimento y fueron detenidos por los efectivos castrenses, quienes solicitaron una ambulancia para que los atendieran de heridas de bala y policontuciones que presentaban por la caída.