$!Ejército detiene a dos personas y desmantela campamentos clandestinos en Escuinapa; asegura arsenal en Concordia

CULIACÁN. _ En dos operativos distintos realizados por elementos del Ejército Mexicano en los municipios de Escuinapa y Concordia, fueron aseguradas armas, municiones, equipo táctico y fueron inhabilitados tres campamentos clandestinos; además, dos personas fueron detenidas.

La primera acción se llevó a cabo en el municipio de Escuinapa, donde personal militar localizó tres campamentos clandestinos que fueron inhabilitados. Durante el operativo fueron detenidas dos personas y aseguradas tres armas largas, ocho cargadores, cartuchos útiles y dos chalecos tácticos.