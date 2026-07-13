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Operativos militares

Ejército detiene a dos personas y desmantela campamentos clandestinos en Escuinapa; asegura arsenal en Concordia

Militares aseguraron seis armas largas, 34 cargadores, mil 410 cartuchos, chalecos tácticos y placas balísticas tras operativos en el sur de Sinaloa
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
13/07/2026 13:13
13/07/2026 13:13

CULIACÁN. _ En dos operativos distintos realizados por elementos del Ejército Mexicano en los municipios de Escuinapa y Concordia, fueron aseguradas armas, municiones, equipo táctico y fueron inhabilitados tres campamentos clandestinos; además, dos personas fueron detenidas.

La primera acción se llevó a cabo en el municipio de Escuinapa, donde personal militar localizó tres campamentos clandestinos que fueron inhabilitados. Durante el operativo fueron detenidas dos personas y aseguradas tres armas largas, ocho cargadores, cartuchos útiles y dos chalecos tácticos.

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En un segundo despliegue efectuado en el poblado Las Iguanas, en el municipio de Concordia, elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres armas largas, 26 cargadores, mil 410 cartuchos, nueve chalecos tácticos y 18 placas balísticas.

Las autoridades federales informaron lo anterior sin brindar mayores detalles de los puntos exactos donde fueron realizados los operativos, ni cómo derivó el aseguramiento y la detención de las dos personas.

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Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones. Los campamentos localizados durante estas acciones fueron inhabilitados por el personal militar, como parte de los operativos de seguridad desplegados en la zona sur de Sinaloa.

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