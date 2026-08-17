Ejército detiene a extranjero con arma larga y cartuchos en El Magistral, Concordia

CONCORDIA._ Un hombre de origen extranjero fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de El Magistral, en este municipio, tras hallarle en posesión de un arma de fuego de alto poder y municiones.

De acuerdo con la información disponible, la aprehensión ocurrió durante patrullajes de las fuerzas armadas en el poblado, donde detectaron a una persona con actitud sospechosa. Al someterla a una inspección de rutina, el personal militar le aseguró un arma larga, tres cargadores y 90 cartuchos útiles.