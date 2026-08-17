Ejército detiene a extranjero con arma larga y cartuchos en El Magistral, Concordia

CONCORDIA._ Un hombre de origen extranjero fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de El Magistral, en este municipio, tras hallarle en posesión de un arma de fuego de alto poder y municiones.
De acuerdo con la información disponible, la aprehensión ocurrió durante patrullajes de las fuerzas armadas en el poblado, donde detectaron a una persona con actitud sospechosa. Al someterla a una inspección de rutina, el personal militar le aseguró un arma larga, tres cargadores y 90 cartuchos útiles.
Los datos difundidos por las autoridades federales omiten precisar la identidad y nacionalidad de la persona detenida, así como si registra antecedentes penales o requerimientos de búsqueda en otros países.
Tanto la persona detenida como el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para el deslinde de responsabilidades y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.
Cabe señalar que el pasado 11 de agosto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer la detención, en flagrancia delictiva, de 10 hombres, siete de nacionalidad colombiana y tres mexicanos, durante un operativo realizado en un inmueble del municipio de Concordia. Los detenidos se encontraban en posesión de armas largas, cartuchos, presunta metanfetamina, equipo táctico y de radiocomunicación, así como motocicletas. Las autoridades los señalaron como presuntos integrantes del denominado “Cártel del Pacífico”.