Ejército detiene a presunto asaltante tras operativo en tienda de conveniencia en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue detenido por elementos del Ejército Mexicano como presunto responsable de un asalto a una tienda de conveniencia en el fraccionamiento Punta Azul, al sur de la capital sinaloense.

La detención se realizó durante un recorrido de seguridad cuando personal militar fue alertado por empleados del establecimiento, quienes reportaron haber sido víctimas de un robo momentos antes. Ante ello, se implementó un operativo de búsqueda en el sector.

Durante los patrullajes, los efectivos ubicaron a un sujeto cuyas características coincidían con las descritas por los denunciantes. Al ser interceptado, le aseguraron una mochila, un teléfono celular y mil 150 pesos en efectivo, presuntamente producto del atraco.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación legal.

La acción se llevó a cabo en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.