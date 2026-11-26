MEXICALI._ elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California y la Policía Municipal de Mexicali, detuvieron a una persona señalada como presunta integrante de la organización delictiva Cártel del Pacífico, facción "Los Mayos", en la colonia Jardines del Lago, en Mexicali, Baja California. La detención ocurrió durante reconocimientos terrestres en esa colonia, donde los militares y los agentes estatales y municipales aseguraron aproximadamente 50 kilogramos de una sustancia con características de la metanfetamina, además de un vehículo.

Según el comunicado oficial del Ejército Mexicano, el aseguramiento representa una afectación económica estimada en 14.1 millones de pesos para la estructura criminal y evita que la droga llegue a las calles. La autoridad federal no difundió la identidad del detenido ni su edad. El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Mexicali, donde se determinará su situación jurídica y continuarán las investigaciones correspondientes.