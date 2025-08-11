Seguridad
Ejército detiene a tres en El Rosario con arsenal y vehículo blindado tipo ‘Monstruo’

Los hombres fueron capturados en El Tronconal; traían armamento de alto calibre y un vehículo con blindaje artesanal con estructuras adaptadas para montar armamento
Noroeste/Redacción
11/08/2025 12:54
ROSARIO. _ Tres hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en el poblado El Tronconal, municipio de Rosario, cuando viajaban a bordo de un vehículo con blindaje artesanal, conocido como “Monstruo”, y transportaban armamento de alto poder.

La detención ocurrió durante recorridos de vigilancia, luego de que los efectivos castrenses detectaran un vehículo con características sospechosas. Al intentar huir, los ocupantes fueron interceptados a pocos metros y sometidos a revisión.

$!Ejército detiene a tres en El Rosario con arsenal y vehículo blindado tipo ‘Monstruo’

En el interior de la unidad, los elementos castrenses localizaron una ametralladora, cinco armas largas, 61 cargadores, mil 859 cartuchos útiles, tres cascos balísticos y seis chalecos antibalas. El vehículo contaba con blindaje artesanal y estructuras adaptadas para montar armamento.

Los tres detenidos y todo el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que abrió una carpeta de investigación por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

