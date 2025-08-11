$!Ejército detiene a tres en El Rosario con arsenal y vehículo blindado tipo ‘Monstruo’

ROSARIO. _ Tres hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en el poblado El Tronconal, municipio de Rosario, cuando viajaban a bordo de un vehículo con blindaje artesanal, conocido como “Monstruo”, y transportaban armamento de alto poder.

La detención ocurrió durante recorridos de vigilancia, luego de que los efectivos castrenses detectaran un vehículo con características sospechosas. Al intentar huir, los ocupantes fueron interceptados a pocos metros y sometidos a revisión.