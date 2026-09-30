$!Ejército detiene a tres hombres armados tras persecución en Valle de Urías, Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano luego de una persecución en la que se reportaron disparos en la colonia Hacienda de Urías.
Los hechos se registraron sobre la calle Graneros, donde los elementos castrenses interceptaron un vehículo Honda Accord de color tinto en el que viajaban los sospechosos.
De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar, durante el operativo les fueron aseguradas armas de fuego a los tres hombres, quienes fueron sometidos y detenidos por los militares.
Testigos señalaron que durante la persecución también fueron detenidos otros dos hombres, aunque posteriormente habrían logrado escapar de la zona.
Tras la detención, el área fue resguardada por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Los tres detenidos, junto con el vehículo y las armas aseguradas, serían puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.