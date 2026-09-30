$!Ejército detiene a tres hombres armados tras persecución en Valle de Urías, Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano luego de una persecución en la que se reportaron disparos en la colonia Hacienda de Urías.

Los hechos se registraron sobre la calle Graneros, donde los elementos castrenses interceptaron un vehículo Honda Accord de color tinto en el que viajaban los sospechosos.