$!Ejército detiene a un civil y asegura armamento en vivienda abandonada de Elota

ELOTA. _ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un civil y aseguraron armamento, cargadores y equipo táctico durante un operativo realizado en el poblado El Solito, perteneciente al municipio de Elota.

Los hechos ocurrieron cuando el personal militar realizaba labores de reconocimiento terrestre a bordo de unidades oficiales y detectó una vivienda en aparente estado de abandono. Al acercarse, una persona salió del inmueble y huyó entre la maleza, lo que activó una rápida persecución por parte de los efectivos castrenses.

Tras descender de los vehículos, los soldados lograron darle alcance al individuo, quien fue detenido en el sitio. Durante la inspección al inmueble, se aseguraron dos armas largas, 21 cargadores, una cantidad no especificada de cartuchos, un chaleco balístico con porta cargadores y dos placas balísticas.