Ejército detiene a un hombre durante asalto a farmacia en la colonia CNOP, en Culiacán

En el crimen habrían participado dos sujetos, uno de ellos huyó a bordo de una motocicleta, y el otro se quedó en el establecimiento, donde militares frustraron el asalto
Noroeste Redacción |
14/01/2026 13:29
Un hombre fue detenido por elementos del Ejército Mexicano durante un asalto a una farmacia en la colonia CNOP, al sur de Culiacán.

Al recibir el reporte del hecho, los militares se adentraron en las calles del sector y observaron a un sujeto a bordo de una motocicleta, quien huyó del lugar.

No obstante, dentro del establecimiento los efectivos castrenses detectaron a otro hombre con casco de motociclista, quien estaba cometiendo un atraco.

Los militares intervinieron y arrestaron al civil, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones pertinentes.

