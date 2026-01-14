Ejército detiene a un hombre durante asalto a farmacia en la colonia CNOP, en Culiacán

Un hombre fue detenido por elementos del Ejército Mexicano durante un asalto a una farmacia en la colonia CNOP, al sur de Culiacán.

Al recibir el reporte del hecho, los militares se adentraron en las calles del sector y observaron a un sujeto a bordo de una motocicleta, quien huyó del lugar.

No obstante, dentro del establecimiento los efectivos castrenses detectaron a otro hombre con casco de motociclista, quien estaba cometiendo un atraco.

Los militares intervinieron y arrestaron al civil, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones pertinentes.