$!Ejército detiene vehículo con civiles armados sobre el paso superior de la avenida Munich, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron un vehículo con civiles armados sobre el paso superior de la avenida Munich, que conecta las colonias 20 de Noviembre y Salvador Allende. De acuerdo a los primeros reportes, los civiles armados presuntamente habían disparado contra una vivienda en la colonia Salvador Allende, cuando fueron descubiertos por los elementos castrenses, quienes iniciaron una persecución.







Los militares lograron interceptar y detener el vehículo sobre el paso superior de la avenida Munich, impactando el automóvil hasta el conductor perdió el control y chocó contra el camellón central del paso superior. En el interior de la unidad quedó uno de los civiles armados, quien fue detenido y presentaba una herida de bala, por lo que fue asegurado en el lugar y más tarde fue trasladado en una ambulancia por parte de Bomberos Veteranos. En el vehículo encontraron al menos un arma larga, cargadores y equipo táctico.





