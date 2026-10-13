$!Ejército detiene vehículo con presuntos hombres armados en la colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras una persecución por parte de elementos del Ejército contra hombres armados que circulaban a bordo de un automóvil de color negro, fueron detenidos al menos tres hombres y presuntamente se les incautó el vehículo y presuntamente armas.
La detención se registró a las 20:20 horas, sobre la calle Francisco Villa en su cruce con la calle María Jiménez de la colonia Lomas del Ébano.
Elementos de la Defensa anunciaron la detención de los hombres tras la evasión de un punto de revisión instalado por su elementos en dicha colonia y tras una persecución, fueron sometidos tras perder la movilidad del automóvil Hyundai Sonata de color negro, luego de caer a una cuneta y quedar embancado.
Los detenidos trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Mazatlán; el auto embancado fue liberado con maniobras de una grúa y trasladado a la pensión federal.