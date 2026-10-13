$!Ejército detiene vehículo con presuntos hombres armados en la colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras una persecución por parte de elementos del Ejército contra hombres armados que circulaban a bordo de un automóvil de color negro, fueron detenidos al menos tres hombres y presuntamente se les incautó el vehículo y presuntamente armas.

La detención se registró a las 20:20 horas, sobre la calle Francisco Villa en su cruce con la calle María Jiménez de la colonia Lomas del Ébano.