Ejército dispersa con gas lacrimógeno y disparos a habitantes de Guamúchil tras protesta por presunta detención ilegal

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detonaron sus armas de fuego hacia el aire y lanzaron bombas de gas lacrimógeno para retirar a un contingente en la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado.

Las personas reclamaban la detención civiles tras reporte de un enfrentamiento armado ocurrido durante la tarde-noche de este domingo 10 de agosto en la colonia Magisterio.

Fue alrededor de las 19:00 horas cuando se emitió una alerta sobre una serie de balazos que presuntamente vendrían de una confrontación entre sujetos armados y personal del seguridad, cerca del crucero de la Universidad Autónoma de Occidente.

Como parte de la reacción, los militares rodearon una casa ubicada en la calle Rafael Ramírez, entre Angustia Achoy y Trigueros, donde se escucharon detonaciones de armas de fuego; sin embargo, los vecinos se congregaron frente a los soldados para denunciar una detención, que consideraron injustificada y arbitraria. La protesta comenzó con un intercambio verbal que se tornó tensa.