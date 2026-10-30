$!Ejército inactiva tres áreas de producción de metanfetamina en Culiacán

CULIACÁN. _ El Ejército Mexicano inhabilitó tres áreas clandestinas de concentración de sustancias químicas utilizadas para la producción de metanfetamina en la zona rural de Culiacán, donde aseguró 2 mil 045 litros de precursores químicos.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades federales, el operativo representa una afectación económica de 42 millones de pesos al crimen organizado.