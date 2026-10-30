$!Ejército inactiva tres áreas de producción de metanfetamina en Culiacán

CULIACÁN. _ El Ejército Mexicano inhabilitó tres áreas clandestinas de concentración de sustancias químicas utilizadas para la producción de metanfetamina en la zona rural de Culiacán, donde aseguró 2 mil 045 litros de precursores químicos.
De acuerdo con estimaciones de las autoridades federales, el operativo representa una afectación económica de 42 millones de pesos al crimen organizado.
Las instalaciones fueron localizadas en los poblados Corral Viejo, El Vino y La Puerta. En el lugar, los elementos militares también decomisaron dos destiladores y un condensador, equipo utilizado en la elaboración de drogas sintéticas.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre los resultados mediante un comunicado conjunto, en el que no detalló cómo se derivó el aseguramiento ni si hubo personas detenidas durante el operativo.
Las tres áreas clandestinas fueron inhabilitadas y tanto las sustancias químicas como el equipo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.