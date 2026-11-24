Personal del Ejército Mexicano localizó e incautó 10 pastillas, así como 1.8 kilogramos de fentanilo, como resultado de patrullajes realizados en Culiacán.
El comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México no ofreció más detalles acerca de la zona exacta del municipio en que fue localizada la sustancia.
En Culiacán, Sinaloa, como parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad, elementos de @Defensamx1 aseguraron 10 pastillas y más de 1.8 kilos de fentanilo, vinculados a la facción “Los Mayos” del Cártel del Pacífico.En la presente administración, el Ejército Mexicano ha asegurado más de 5.6 millones de pastillas y 923 kilogramos de fentanilo, con acciones que debilitan las capacidades de las organizaciones delictivas y evitan que estas sustancias lleguen a las calles.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX)
November 25, 2026
En Culiacán, Sinaloa, como parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad, elementos de @Defensamx1 aseguraron 10 pastillas y más de 1.8 kilos de fentanilo, vinculados a la facción “Los Mayos” del Cártel del Pacífico.En la presente administración, el Ejército Mexicano ha asegurado más de 5.6 millones de pastillas y 923 kilogramos de fentanilo, con acciones que debilitan las capacidades de las organizaciones delictivas y evitan que estas sustancias lleguen a las calles.
No obstante, las autoridades aseguraron que dichos indicios estarían “vinculados a la facción “Los Mayos” del Cártel del Pacífico”, según reportaron en X, antes Twitter.
La autoridad destacó que en la presente administración, el Ejército Mexicano ha asegurado más de 5.6 millones de pastillas y 923 kilogramos de fentanilo, como reflejo de los trabajos desplegados.