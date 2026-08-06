$!Ejército incauta 124 mil litros de gasolina, armas y vehículos en operativo en La Urraca Nueva, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a tres personas y aseguraron 124 mil litros de gasolina, armamento, cartuchos, vehículos y equipo presuntamente utilizado para el almacenamiento y manejo de combustible durante un operativo realizado en la comunidad de La Urraca Nueva, en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante la intervención fueron aseguradas dos armas largas, nueve cargadores, 270 cartuchos, tres chalecos tácticos, 124 mil litros de gasolina, cuatro tanques de almacenamiento, un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas.