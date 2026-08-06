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Ejército incauta 124 mil litros de gasolina, armas y vehículos en operativo en La Urraca Nueva, Mazatlán

Además del combustible, militares aseguraron cargadores, chalecos tácticos y vehículos en un predio de La Urraca Nueva. Las autoridades no precisaron si el lugar operaba como centro de almacenamiento ilegal
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
06/08/2026 08:53
06/08/2026 08:53

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a tres personas y aseguraron 124 mil litros de gasolina, armamento, cartuchos, vehículos y equipo presuntamente utilizado para el almacenamiento y manejo de combustible durante un operativo realizado en la comunidad de La Urraca Nueva, en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante la intervención fueron aseguradas dos armas largas, nueve cargadores, 270 cartuchos, tres chalecos tácticos, 124 mil litros de gasolina, cuatro tanques de almacenamiento, un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas.

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En una de las fotografías difundidas por las autoridades federales se observan tres autotanques tipo cisterna, identificados con señalamientos de material peligroso, alineados dentro de un predio donde presuntamente se almacenaba combustible. En la imagen también se aprecian mangueras y equipo utilizado para las maniobras de carga y descarga.

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No obstante, las autoridades federales no precisaron cómo se originó el operativo, ni las circunstancias que derivaron en la detención de las tres personas o el aseguramiento del combustible y el resto de los objetos.

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Los detenidos, junto con el armamento, el combustible y los demás bienes asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

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