Seguridad
Operativos militares

Ejército inhabilita 17 laboratorios clandestinos de drogas en operativos en Culiacán y Cosalá

Personal castrense también decomisó armamento y artefactos explosivos durante acciones desarrolladas en el municipio de Badiraguato
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
14/01/2026 11:13
14/01/2026 11:13

El Ejército Mexicano localizó e inhabilitó 17 áreas de concentración de material para la elaboración de drogas, tras distintos operativos realizados en los municipios de Culiacán y Cosalá.

Los trabajos militares se llevaron a cabo en los poblados de El Espejo, Los Lobitos, Los Sabinitos, El Guasimal, Potrero de los Ibarra de Arriba, La Cuesta, El Bichi de Arriba, La Ilama, Pueblo Alayá y Agua Caliente de Alayá, así como en El Rincón de la Lagunita, El Palmar de los Fonseca, El Guamúchil y El Reparo.

En dichas comunidades se localizaron e incautaron insumos utilizados para la elaboración de metanfetamina, lo que derivó en el aseguramiento de 10 mil 480 litros y 25 kilos de diversas sustancias químicas.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades, estas acciones representaron una afectación económica de 207 millones de pesos a las operaciones de la delincuencia organizada.

Por otro lado, en el municipio de Badiraguato, elementos del Ejército aseguraron armamento, entre lo que se encuentran tres armas largas, 89 cargadores, 6 mil 931 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, 10 chalecos tácticos y 33 artefactos explosivos improvisados.

