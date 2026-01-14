$!Ejército inhabilita 17 laboratorios clandestinos de drogas en operativos en Culiacán y Cosalá

El Ejército Mexicano localizó e inhabilitó 17 áreas de concentración de material para la elaboración de drogas, tras distintos operativos realizados en los municipios de Culiacán y Cosalá.

Los trabajos militares se llevaron a cabo en los poblados de El Espejo, Los Lobitos, Los Sabinitos, El Guasimal, Potrero de los Ibarra de Arriba, La Cuesta, El Bichi de Arriba, La Ilama, Pueblo Alayá y Agua Caliente de Alayá, así como en El Rincón de la Lagunita, El Palmar de los Fonseca, El Guamúchil y El Reparo.