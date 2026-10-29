$!Ejército inhabilita dos áreas para producir metanfetamina en la zona rural de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de materiales utilizados para la elaboración de metanfetamina en los poblados de Corral Viejo y Canamaca, en la zona rural de Culiacán.
De acuerdo con información de autoridades federales, durante las acciones contra la producción de drogas sintéticas, los militares aseguraron mil 490 litros y 400 kilogramos de sustancias químicas.
Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica de 38 millones de pesos para la delincuencia organizada.
Las dos áreas de concentración fueron inhabilitadas, mientras que los materiales y las sustancias químicas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.