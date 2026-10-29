$!Ejército inhabilita dos áreas para producir metanfetamina en la zona rural de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de materiales utilizados para la elaboración de metanfetamina en los poblados de Corral Viejo y Canamaca, en la zona rural de Culiacán.

De acuerdo con información de autoridades federales, durante las acciones contra la producción de drogas sintéticas, los militares aseguraron mil 490 litros y 400 kilogramos de sustancias químicas.

Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica de 38 millones de pesos para la delincuencia organizada.