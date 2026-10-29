Seguridad
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Drogas sintéticas

Ejército inhabilita dos áreas para producir metanfetamina en la zona rural de Culiacán

En Corral Viejo y Canamaca, militares inhabilitaron dos áreas de concentración de materiales para elaborar metanfetamina y aseguraron mil 490 litros y 400 kilos de sustancias químicas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
29/10/2026 14:41
29/10/2026 14:41

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de materiales utilizados para la elaboración de metanfetamina en los poblados de Corral Viejo y Canamaca, en la zona rural de Culiacán.

De acuerdo con información de autoridades federales, durante las acciones contra la producción de drogas sintéticas, los militares aseguraron mil 490 litros y 400 kilogramos de sustancias químicas.

Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica de 38 millones de pesos para la delincuencia organizada.

  • $!Ejército inhabilita dos áreas para producir metanfetamina en la zona rural de Culiacán
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Las dos áreas de concentración fueron inhabilitadas, mientras que los materiales y las sustancias químicas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

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