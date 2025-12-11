$!Ejército inhabilita infraestructura clandestina para metanfetamina en Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 16 áreas de concentración de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de metanfetamina en cuatro municipios de la zona centro del estado de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el aseguramiento se llevó a cabo en el marco de la estrategia nacional para combatir el robo de hidrocarburos, aunque no se detallaron las circunstancias precisas de cada operativo.