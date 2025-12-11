$!Ejército inhabilita infraestructura clandestina para metanfetamina en Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 16 áreas de concentración de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de metanfetamina en cuatro municipios de la zona centro del estado de Sinaloa.
De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el aseguramiento se llevó a cabo en el marco de la estrategia nacional para combatir el robo de hidrocarburos, aunque no se detallaron las circunstancias precisas de cada operativo.
Las acciones se desarrollaron en Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Cosalá, específicamente en comunidades como La Cañada, La Soledad, Rincón de los Monzón, Santiago Comanito, Ejido Zapotillo, El Melón, Cofradía, Los Mayos, La Junta, Presa Vinoramas, San José de las Bocas, La Bandera, El Rincón de la Lagunita y Las Habitas.
En estos puntos, personal militar encontró e inutilizó diversas áreas donde se concentraban 12 mil 996 litros y 2 mil 187 kilos de sustancias químicas, así como equipo especializado: tres reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores, tres secadoras y dos centrifugadoras. El aseguramiento, según el informe oficial, representa una afectación económica estimada en 305 millones de pesos para la delincuencia organizada.
En las imágenes difundidas por las autoridades, parte del material asegurado se aprecia al interior de una cueva ubicada en la zona serrana del estado.
Además, en la comunidad de Corral Viejo, en Culiacán, fue localizado un reactor químico con capacidad de mil litros, junto con mil 200 litros y 625 kilos adicionales de precursores químicos, los cuales también fueron asegurados e inhabilitados.