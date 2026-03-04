$!Ejército inhabilita laboratorio clandestino en Culiacán; aseguramiento supera los mil 100 millones de pesos

CULIACÁN. _ En una acción realizada en las inmediaciones del poblado Canamaca, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino y un área de concentración de materiales diversos.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades federales, el aseguramiento representa una afectación económica a los grupos de la delincuencia organizada de mil 185 millones de pesos.