Ejército inhabilita laboratorio clandestino en Culiacán; aseguramiento supera los mil 100 millones de pesos

Durante el despliegue realizado en el poblado Canamaca, el personal militar aseguró 3 mil 600 litros de sustancias químicas destinadas a la elaboración de drogas sintéticas
Noroeste Redacción
04/03/2026 10:37
CULIACÁN. _ En una acción realizada en las inmediaciones del poblado Canamaca, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino y un área de concentración de materiales diversos.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades federales, el aseguramiento representa una afectación económica a los grupos de la delincuencia organizada de mil 185 millones de pesos.

Durante el despliegue, el personal militar aseguró 3 mil 600 litros de sustancias químicas destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.

Además de los precursores líquidos, en el sitio se hallaron 200 kilos de hidróxido de sodio, tres reactores de síntesis orgánica, dos mezcladoras y un condensador, equipo especializado para la fabricación de sustancias ilícitas. La información fue confirmada por el Gabinete de Seguridad mediante un comunicado de prensa conjunto.

Hasta el momento, las instancias federales no han detallado si se logró la detención de personas durante el operativo. Todo el material e instrumental asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para integrar la investigación respectiva.

