$!Ejército inhabilita pista clandestina en Choix

CHOIX. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron una pista de aterrizaje clandestina en las inmediaciones del poblado Norogachi, en el municipio de Choix, como parte de labores de reconocimiento terrestre.

De acuerdo con información oficial, el personal castrense detectó una franja de terreno de aproximadamente 459 metros de largo por 15 de ancho, la cual presuntamente era utilizada para el aterrizaje y despegue de aeronaves fuera de control oficial.

Para impedir su reutilización, militares procedieron a inhabilitar el área mediante la excavación de zanjas a lo largo de la pista.