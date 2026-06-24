$!Ejercito inhabilitan 10 centros de insumos químicos en Cosalá y Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron 10 espacios utilizados para la concentración de insumos diversos en comunidades rurales de los municipios de Cosalá y Culiacán.

En estas acciones, el personal militar aseguró 6 mil 412 litros y 90 kilogramos de sustancias químicas, además de tres reactores de síntesis orgánica destinados a la producción de sustancias ilícitas.