$!Ejercito inhabilitan 10 centros de insumos químicos en Cosalá y Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron 10 espacios utilizados para la concentración de insumos diversos en comunidades rurales de los municipios de Cosalá y Culiacán.
En estas acciones, el personal militar aseguró 6 mil 412 litros y 90 kilogramos de sustancias químicas, además de tres reactores de síntesis orgánica destinados a la producción de sustancias ilícitas.
La intervención de las fuerzas federales se dio a conocer por medio de un comunicado conjunto emitido por las dependencias de seguridad del Gobierno de México. Sin embargo, las autoridades centralizaron la información oficial sin precisar cuáles fueron las comunidades rurales en las que se realizaron los operativos ni detallar la mecánica de los despliegues en el terreno sinaloense.
De acuerdo con las estimaciones financieras de la federación, el aseguramiento representa un impacto económico de aproximadamente 124 millones de pesos para crimen organizado que opera en la región.
Los componentes químicos, las herramientas operativas y los reactores incautados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de las investigaciones correspondientes, mientras que la infraestructura de los laboratorios clandestinos fue destruida por el personal castrense.