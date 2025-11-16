$!Ejército libera a 20 personas presuntamente privadas de la libertad en Culiacán

CULIACÁN._ Un total de 20 personas, entre ellas 3 mujeres y 17 hombres que presuntamente estaban privados de la libertad, fueron liberadas este domingo 16 de noviembre por elementos del Ejército en las inmediaciones del campo El Diez, al sur de Culiacán. Segun un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el personal castrense se encontraba realizando recorridos por la zona cuando localizaron un inmueble en el que estaban incautas dichas personas.

En el informe no se dio a conocer la ubicación exacta del lugar ni detalles sobre el domicilio en el que ingresaron los militares. Ademas de los rescatados, las autoridades aseguraron un arma larga tipo AR-15, un rifle de postas, ocho cargadores calibre 5.56 x45 mm y 90 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm. Tambien se decomisó un inhibidor de señales de 12 antenas, dos chalecos tácticos con dos placas balísticas cada uno, 18 teléfonos celulares, 21 cigarros de presunta mariguana, dosis de hierba verde con características de la mariguana, 23 dólares americanos, un vehículo Hyundai Tucson con reporte de robo y 12 ponchallantas.