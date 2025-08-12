Ejército localiza a menor herido tras enfrentamiento en Pánuco, Concordia

CONCORDIA. _ Un menor de edad identificado como Carlos Adrián “N”, de 15 años, fue localizado con heridas de bala y oculto en una vivienda de la comunidad de Pánuco, tras el enfrentamiento armado ocurrido el domingo 10 de agosto entre grupos rivales, el cual dejó un saldo de ocho personas sin vida.

El hallazgo se realizó alrededor de las 12:00 horas del lunes 11, cuando elementos del Ejército Mexicano realizaban labores de patrullaje en la zona. Al encontrar al adolescente herido, le brindaron los primeros auxilios y solicitaron una ambulancia a las autoridades municipales de Concordia.

Ante la complejidad del acceso, fueron paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión quienes acudieron al lugar, escoltados por patrullas y efectivos de la Guardia Nacional desde la cabecera municipal hasta el poblado. En el sitio, personal médico militar ya atendía al menor, quien presentaba heridas de bala en ambas piernas y un rozón de esquirla en la cabeza.

Una vez estabilizado, el adolescente fue subido a la ambulancia y trasladado de regreso por un difícil camino de terracería hasta la carretera México 40 Mazatlán–Matamoros. Desde ahí fue llevado a Concordia para su valoración inicial y posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a un hospital en Mazatlán.