$!Ejército localiza e inhabilita 34 áreas utilizadas para elaborar droga sintética en Culiacán y Mocorito

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 34 áreas de concentración utilizadas para la elaboración de droga sintética en los municipios de Culiacán y Mocorito.

De acuerdo con el comunicado emitido por las comandancias de la III Región Militar y la Novena Zona Militar, los hallazgos se realizaron entre el 5 y el 7 de junio durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres efectuados en ambos municipios.

Como resultado de las acciones, el personal militar aseguró un total de 34 mil 433 litros de sustancias químicas y 7 mil 790 kilogramos de precursores utilizados presuntamente para la fabricación de drogas sintéticas.