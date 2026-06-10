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Ejército localiza e inhabilita 34 áreas utilizadas para elaborar droga sintética en Culiacán y Mocorito

Durante los operativos fueron asegurados más de 34 mil litros y casi 8 toneladas de sustancias químicas, además de equipo empleado para la producción de narcóticos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/06/2026 20:55
10/06/2026 20:55

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 34 áreas de concentración utilizadas para la elaboración de droga sintética en los municipios de Culiacán y Mocorito.

De acuerdo con el comunicado emitido por las comandancias de la III Región Militar y la Novena Zona Militar, los hallazgos se realizaron entre el 5 y el 7 de junio durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres efectuados en ambos municipios.

Como resultado de las acciones, el personal militar aseguró un total de 34 mil 433 litros de sustancias químicas y 7 mil 790 kilogramos de precursores utilizados presuntamente para la fabricación de drogas sintéticas.

  • $!Ejército localiza e inhabilita 34 áreas utilizadas para elaborar droga sintética en Culiacán y Mocorito
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Además, fueron localizados y asegurados cuatro reactores metálicos, cuatro destiladores y un condensador, equipo comúnmente empleado en procesos clandestinos para la producción de narcóticos.

Todos los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado en las sedes de Culiacán y Salvador Alvarado, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes, así como los procedimientos periciales y su posterior destrucción.

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