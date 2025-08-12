Seguridad
|
Droga incinerada

Ejército localiza y desmantela secadero de mariguana en El Guayabito, Culiacán

Se aseguraron 150 kilos de droga; la afectación económica al crimen organizado supera el medio millón de pesos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/08/2025 10:19
12/08/2025 10:19

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un secadero de mariguana en el ejido El Guayabito, perteneciente al municipio de Culiacán, como parte de las acciones contra el narcotráfico en la región.

De acuerdo con información proporcionada, en el lugar fueron encontrados aproximadamente 150 kilos de mariguana. Se estima que la afectación económica a la delincuencia organizada por este aseguramiento asciende a 510 mil pesos.

$!Ejército localiza y desmantela secadero de mariguana en El Guayabito, Culiacán

El enervante fue incinerado en el sitio por personal militar, mientras que el predio quedó bajo resguardo. Las investigaciones correspondientes quedaron a cargo del Ministerio Público Federal.

#Culiacán
#Seguridad
#Operativos Militares
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube