$!Ejército localiza y desmantela secadero de mariguana en El Guayabito, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un secadero de mariguana en el ejido El Guayabito, perteneciente al municipio de Culiacán, como parte de las acciones contra el narcotráfico en la región.

De acuerdo con información proporcionada, en el lugar fueron encontrados aproximadamente 150 kilos de mariguana. Se estima que la afectación económica a la delincuencia organizada por este aseguramiento asciende a 510 mil pesos.